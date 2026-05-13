Tras la conmoción que generó el hallazgo del cuerpo de Héctor David Marinero en su departamento de Capital, los resultados de la autopsia trajeron claridad sobre el deceso del prestigioso médico. Según confirmó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, la muerte del oncólogo de 56 años se produjo de manera natural debido a una falla cardíaca.
Confirmaron que el oncólogo Héctor Marinero murió por causas naturales
La autopsia reveló que el reconocido profesional sufrió un shock cardiogénico. Pese a que no hay signos de violencia en su departamento, la Justicia analiza cámaras de seguridad para cerrar el caso.