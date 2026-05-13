San Juan 8
Un motociclista murió en un peligroso tramo de Ruta 40 camino a Jáchal

El siniestro ocurrió este miércoles en un sector de huella y piedras sobre Ruta 40, cerca de Talacasto. La víctima viajaba junto a otros dos motociclistas oriundos de Buenos Aires.

Un trágico accidente vial se produjo este miércoles por la siesta sobre Ruta 40, en cercanías de Talacasto, en el departamento Jáchal, donde un motociclista oriundo de la provincia de Buenos Aires perdió la vida mientras viajaba junto a otros dos acompañantes.

Según las primeras informaciones, los tres motociclistas habían salido desde Villa Unión y circulaban por ese tramo de la ruta cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, uno de ellos sufrió un desperfecto o perdió el control del rodado y terminó protagonizando el siniestro fatal.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los otros dos motociclistas no habrían sufrido heridas de gravedad ni complicaciones tras el hecho.

El accidente ocurrió en un sector particularmente complejo de la Ruta 40, donde actualmente no hay pavimento y el camino se encuentra reducido a una huella con abundantes piedras, una condición que suele dificultar la circulación y la estabilidad de los vehículos, especialmente motocicletas.

Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el operativo. La investigación quedó en manos de la UFI interviniente, que ahora busca establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue difundida oficialmente.

