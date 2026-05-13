El Verdinegro resistió, pero perdió por penales ante Platense y se despidió

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Con el correr de los minutos, el trámite no cambió demasiado. Platense monopolizó la tenencia, mientras San Martín esperó replegado y buscó lastimar con juego directo y contragolpes.

Antes del descanso, el conjunto de Vicente López tuvo una de las más claras con un cabezazo de Bautista Merlini que obligó a una buena respuesta de Maximiliano Velazco.

En el complemento, el desarrollo siguió siendo cerrado y con pocas situaciones claras. Platense volvió a tener las mejores chances: Eugenio Raggio estrelló un remate en el palo y luego Juan Gauto exigió otra gran atajada de Velazco con un tiro libre venenoso.

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San Martín respondió esporádicamente y tuvo una de sus pocas llegadas con un potente remate de Hernán Zuliani desde afuera del área que se fue apenas por encima del travesaño. Con el paso de los minutos, el equipo sanjuanino se aferró al empate y apostó claramente a la definición desde los doce pasos.

Sin embargo, en los penales la historia terminó favoreciendo a Platense. Sebastián González abrió la serie para el Verdinegro, pero Sumavil le contuvo el remate. Luego Guido Mainero puso en ventaja al “Calamar”.

Aunque San Martín se mantuvo en partido con las conversiones de Nazareno Funes, Julián Marchio y Hernán Zuliani, el equipo bonaerense mostró mayor efectividad y llegó con ventaja al cierre de la tanda.

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La serie se definió cuando Federico Murillo ejecutó el último penal sanjuanino y nuevamente apareció Sumavil para atajar y sellar la clasificación de Platense. De esta manera, el conjunto de Vicente López avanzó a octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Instituto y Lanús.

San Martín, en cambio, se despidió de la Copa Argentina después de un partido muy trabado, con escaso vuelo futbolístico y una definición que volvió a mostrar la dificultad del equipo para sostener peso ofensivo en momentos decisivos.