Violento robo en Rawson: asaltó a una menor con una punta y terminó linchado

Un peligroso episodio de inseguridad terminó con un joven detenido y golpeado en las inmediaciones de la calle Jáchal, en Villa Las Rosas. El implicado, identificado por la Policía como Yacante (23), enfrenta ahora una causa bajo el sistema de Flagrancia tras protagonizar un raid delictivo que incluyó un asalto armado y la violación de un domicilio.
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Un delincuente de 23 años le arrebató el iPhone a una adolescente de 15 años y luego intentó refugiarse en una casa. Los vecinos lo redujeron a golpes.