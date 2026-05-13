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Violento robo en Rawson: asaltó a una menor con una punta y terminó linchado

Un delincuente de 23 años le arrebató el iPhone a una adolescente de 15 años y luego intentó refugiarse en una casa. Los vecinos lo redujeron a golpes.

Un peligroso episodio de inseguridad terminó con un joven detenido y golpeado en las inmediaciones de la calle Jáchal, en Villa Las Rosas. El implicado, identificado por la Policía como Yacante (23), enfrenta ahora una causa bajo el sistema de Flagrancia tras protagonizar un raid delictivo que incluyó un asalto armado y la violación de un domicilio.

Todo comenzó cuando una adolescente de 15 años fue abordada por el delincuente mientras caminaba por la zona. Según el relato de la víctima, Yacante le apoyó un elemento de hierro tipo "punta" en la espalda para amenazarla y exigirle sus pertenencias. Bajo presión, logró arrebatarle un iPhone 13 azul.

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Tras el robo, el sospechoso intentó escapar ingresando por la fuerza a una vivienda cercana. La dueña de casa, una mujer de 32 años, denunció que el sujeto entró por la puerta principal, pero fue interceptado por su marido, quien logró sacarlo a la calle.

Una vez en la vía pública, la situación escaló: vecinos de la zona que habían advertido el robo a la menor interceptaron a Yacante y lo agredieron con golpes de puño y patadas antes de que llegara el personal de la Comisaría 24ª.

Intervención judicial

En el operativo, los efectivos policiales lograron recuperar el celular robado y secuestraron el arma blanca casera utilizada en el hecho.

El ayudante fiscal Sebastián Miranda, de la UFI Flagrancia, quedó a cargo de la causa, que fue caratulada como "Robo agravado y violación de domicilio en concurso real". El detenido permanece a disposición de la justicia.

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