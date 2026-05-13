Violento robo en Rawson: asaltó a una menor con una punta y terminó linchado

Tras el robo, el sospechoso intentó escapar ingresando por la fuerza a una vivienda cercana. La dueña de casa, una mujer de 32 años, denunció que el sujeto entró por la puerta principal, pero fue interceptado por su marido, quien logró sacarlo a la calle.

Una vez en la vía pública, la situación escaló: vecinos de la zona que habían advertido el robo a la menor interceptaron a Yacante y lo agredieron con golpes de puño y patadas antes de que llegara el personal de la Comisaría 24ª.

Intervención judicial

En el operativo, los efectivos policiales lograron recuperar el celular robado y secuestraron el arma blanca casera utilizada en el hecho.

El ayudante fiscal Sebastián Miranda, de la UFI Flagrancia, quedó a cargo de la causa, que fue caratulada como "Robo agravado y violación de domicilio en concurso real". El detenido permanece a disposición de la justicia.