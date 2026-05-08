Messi no ve a la Selección Argentina candidata a ganar el Mundial

"(Argentina) Llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones y falta de ritmo, la verdad es que el grupo está junto. Quedó demostrado que es un grupo que compite, quiere siempre ganar y deja todo para intentar lograr los objetivos. Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección", analizó Leo en el programa Lo del Pollo.

Sus declaraciones, con los pies sobre la tierra y lejos de contagiarse de la euforia mundialista, sirven para identificar en dónde está parada la Selección de cara a la Copa del Mundo. No es favorita, como en Qatar, pero el N°10 avisó que todos dejarán hasta el alma por el bicampeonato: "Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como hizo desde que está este grupo junto".