Hasta ahora, más allá de las incontables preguntas que le hicieron al respecto, Lionel Messi nunca, jamás, confirmó su presencia en el Mundial 2026. Pero está claro que, como genio competitivo, no piensa perdérselo. Se prepara para lo que probalmente sea su último baile con la Selección Argentina con 39 años (los cumplirá en medio de la competencia) y el anhelo de abrazar otra vez la gloria está intacto. Aunque también se sinceró y admitió que no son los principales candidatos.
Messi no ve a la Selección Argentina candidata a ganar el Mundial
Messi palpitó el Mundial y, si bien no pudo ocultar su ilusión por lograr el bicampeonato, admitió que hay otros aspirantes al título que "llegan mejor".