En una sorpresiva declaración que reconfigura el tablero del peronismo, el senador nacional Sergio Uñac anunció su intención de competir por la presidencia de la Nación. Lo hizo durante una visita al canal de streaming Blender, donde, en una intervención de apenas 40 segundos, dejó definiciones contundentes sobre su futuro político.
Sergio Uñac sacudió el tablero del PJ: "Voy a ser candidato a presidente"
El actual senador nacional y exgobernador de San Juan sacudió el escenario político al confirmar sus aspiraciones nacionales en una entrevista por streaming.