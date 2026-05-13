Sergio Uñac sacudió el tablero del PJ: "Voy a ser candidato a presidente"

El respaldo y la interna del PJ

A pesar de definir su candidatura como una decisión individual, Uñac aseguró que cuenta con el aval de sectores estratégicos del partido. "Hay gente de peso que me apoya y hay gente de peso que me acompaña", afirmó, sugiriendo que su postulación ya cuenta con terminales de poder que sostienen el proyecto.

El anuncio llega en un momento de plena ebullición para el Partido Justicialista, que busca nuevos liderazgos tras las últimas derrotas electorales. En ese sentido, el legislador sanjuanino fue claro respecto a la dinámica que espera para los próximos meses: "El peronismo tiene que discutir candidatos".