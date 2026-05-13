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Sergio Uñac sacudió el tablero del PJ: "Voy a ser candidato a presidente"

El actual senador nacional y exgobernador de San Juan sacudió el escenario político al confirmar sus aspiraciones nacionales en una entrevista por streaming.

En una sorpresiva declaración que reconfigura el tablero del peronismo, el senador nacional Sergio Uñac anunció su intención de competir por la presidencia de la Nación. Lo hizo durante una visita al canal de streaming Blender, donde, en una intervención de apenas 40 segundos, dejó definiciones contundentes sobre su futuro político.

"Yo he tomado una decisión personal. Y la decisión está tomada y es unipersonal", lanzó el exmandatario sanjuanino, enfatizando que la determinación no responde a un armado colectivo previo, sino a una voluntad propia que busca traccionar dentro del espacio opositor.

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El respaldo y la interna del PJ

A pesar de definir su candidatura como una decisión individual, Uñac aseguró que cuenta con el aval de sectores estratégicos del partido. "Hay gente de peso que me apoya y hay gente de peso que me acompaña", afirmó, sugiriendo que su postulación ya cuenta con terminales de poder que sostienen el proyecto.

El anuncio llega en un momento de plena ebullición para el Partido Justicialista, que busca nuevos liderazgos tras las últimas derrotas electorales. En ese sentido, el legislador sanjuanino fue claro respecto a la dinámica que espera para los próximos meses: "El peronismo tiene que discutir candidatos".

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