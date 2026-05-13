La Secretaria de Turismo renunció y lo comunicó en sus redes sociales

En el mensaje también dedicó palabras de agradecimiento a los vecinos de Pocito, departamento donde desarrolló gran parte de su carrera política. “Cuando me tocó ser concejal y en estos años de mi cargo de Secretaria de Turismo traté siempre de estar cerca y al pie de cada pedido”, manifestó, al tiempo que pidió disculpas “a los que no pudo llegar”.

Barboza sostuvo además que se retira “con la certeza de haber actuado con honestidad, compromiso y corazón”, valores que, según afirmó, le inculcaron sus padres.

La ahora exfuncionaria también destacó el acompañamiento de su equipo político y de trabajo en Pocito: “Gracias a mi gran equipo de Pocito, a quienes caminaron conmigo, me tendieron una mano y confiaron en mí, los llevaré siempre en mi corazón”.

Belén Barboza llegó a la Secretaría de Turismo en diciembre de 2023. Previamente se desempeñó como concejal de Pocito y fue candidata a intendente del departamento. Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se informó oficialmente quién ocupará el cargo vacante.