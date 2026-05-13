La Secretaria de Turismo renunció y lo comunicó en sus redes sociales

En el mensaje también dedicó palabras de agradecimiento a los vecinos de Pocito, departamento donde desarrolló gran parte de su carrera política. “Cuando me tocó ser concejal y en estos años de mi cargo de Secretaria de Turismo traté siempre de estar cerca y al pie de cada pedido”, manifestó, al tiempo que pidió disculpas “a los que no pudo llegar”.
Barboza sostuvo además que se retira “con la certeza de haber actuado con honestidad, compromiso y corazón”, valores que, según afirmó, le inculcaron sus padres.
La ahora exfuncionaria también destacó el acompañamiento de su equipo político y de trabajo en Pocito: “Gracias a mi gran equipo de Pocito, a quienes caminaron conmigo, me tendieron una mano y confiaron en mí, los llevaré siempre en mi corazón”.
Belén Barboza llegó a la Secretaría de Turismo en diciembre de 2023. Previamente se desempeñó como concejal de Pocito y fue candidata a intendente del departamento. Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se informó oficialmente quién ocupará el cargo vacante.
Embed - Belen Barboza on Instagram: "Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida y comunicar mi renuncia al cargo de Secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan. Quiero agradecer profundamente al Gobernador Marcelo Orrego por haberme dado la oportunidad de asumir esta enorme responsabilidad y de trabajar por una actividad que amo y para la cual me formé profesionalmente. También quiero agradecer especialmente a cada vecino de Pocito por el cariño, el respeto y el acompañamiento que me brindaron siempre. Cuando me tocó ser concejal y en estos años de mi cargo de Secretaria de Turismo traté siempre de estar cerca y al pie de cada pedido, hoy aprovecho también para pedir disculpas a los que no pude llegar. Me llevo el afecto sincero de muchísima gente y eso tiene un valor inmenso para mí. A veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias, me voy con la certeza de haber actuado con honestidad, compromiso y corazón, tal cual me lo enseñaron mis padres. Hoy elijo priorizar mi tranquilidad, mis convicciones y el camino personal que deseo construir de aquí en adelante. Quiero que sepan que más allá de cualquier cargo o función, voy a seguir estando presente desde el lugar más genuino, como vecina, como amiga y como alguien que quiere profundamente a su departamento. Gracias a mi gran equipo de Pocito, a quienes caminaron conmigo, me tendieron una mano y confiaron en mí, los llevaré siempre en mi corazón. "
View this post on Instagram