La historia del argentino que volvió del retiro y jugará Roland Garros

En aquel momento, el bonaerense estaba alejado del circuito grande. Jugaba interclubes y torneos menores en Europa, sin ranking y prácticamente retirado del tenis profesional.

Según contó, un amigo doblista le explicó que para entrar al cuadro de dobles de Roland Garros necesitaba anotarse con un singlista de muy buen ranking. Entonces pensó en Francisco Cerúndolo, con quien mantenía una buena relación.

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Le escribió para preguntarle si tenía pareja para jugar dobles y recibió una respuesta que terminó cambiándole la carrera. “Si fueras vos, lo jugamos”, le respondió Cerúndolo.

Ese mensaje fue el impulso para volver a intentarlo. Kestelboim decidió regresar al circuito, enfocarse en el dobles y empezar desde abajo.

Durante los últimos tres años disputó torneos Futures y Challengers, fue sumando puntos y logró conquistar diez títulos Challenger, resultados que le permitieron meterse dentro del Top 100 del ranking de dobles.

El crecimiento también le abrió la puerta para disputar en dos oportunidades el ATP de Buenos Aires y, finalmente, cumplir el objetivo que parecía imposible: jugar un Grand Slam.

Ahora, el argentino tendrá su estreno absoluto en Roland Garros, uno de los torneos más importantes del mundo, acompañado justamente por el tenista que años atrás le había dado aquella oportunidad.

El Grand Slam parisino se disputará entre el 18 de mayo y el 7 de junio y volverá a contar con una fuerte presencia argentina tanto en singles como en dobles.