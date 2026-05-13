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La historia del argentino que volvió del retiro y jugará Roland Garros

Mariano Kestelboim había dejado el tenis profesional y jugaba torneos menores en Europa. Tres años después de un mensaje con Fran Cerúndolo, debutará en Roland Garros.

El tenis argentino tendrá una de las historias más emotivas de la próxima edición de Roland Garros. Mariano Kestelboim, que años atrás había dejado el circuito profesional, debutará en el cuadro principal de un Grand Slam a los 30 años junto a Francisco Cerúndolo.

La confirmación llegó tras publicarse el entry list oficial del torneo parisino, donde quedó anotada la dupla conformada por Cerúndolo, actual número 29 del ranking ATP, y Kestelboim, ubicado en el puesto 101 del ranking de dobles.

La historia detrás de esa participación se volvió viral semanas atrás, cuando el propio Kestelboim compartió en redes sociales una conversación privada que había tenido con Cerúndolo en 2023.

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En aquel momento, el bonaerense estaba alejado del circuito grande. Jugaba interclubes y torneos menores en Europa, sin ranking y prácticamente retirado del tenis profesional.

Según contó, un amigo doblista le explicó que para entrar al cuadro de dobles de Roland Garros necesitaba anotarse con un singlista de muy buen ranking. Entonces pensó en Francisco Cerúndolo, con quien mantenía una buena relación.

Embed - Mariano Kestelboim on Instagram: "Nos vemos en Paris? "
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Le escribió para preguntarle si tenía pareja para jugar dobles y recibió una respuesta que terminó cambiándole la carrera. “Si fueras vos, lo jugamos”, le respondió Cerúndolo.

Ese mensaje fue el impulso para volver a intentarlo. Kestelboim decidió regresar al circuito, enfocarse en el dobles y empezar desde abajo.

Durante los últimos tres años disputó torneos Futures y Challengers, fue sumando puntos y logró conquistar diez títulos Challenger, resultados que le permitieron meterse dentro del Top 100 del ranking de dobles.

El crecimiento también le abrió la puerta para disputar en dos oportunidades el ATP de Buenos Aires y, finalmente, cumplir el objetivo que parecía imposible: jugar un Grand Slam.

Ahora, el argentino tendrá su estreno absoluto en Roland Garros, uno de los torneos más importantes del mundo, acompañado justamente por el tenista que años atrás le había dado aquella oportunidad.

El Grand Slam parisino se disputará entre el 18 de mayo y el 7 de junio y volverá a contar con una fuerte presencia argentina tanto en singles como en dobles.

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