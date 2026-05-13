Luego de haber quedado afuera de la pre-lista del Mundial con la Selección argentina, el futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena tras una reunión clave entre su representante y dirigentes de la Roma para definir si extenderá su vínculo después de junio.
El regreso de Dybala: Boca espera la respuesta de la Joya a la Roma para avanzar
Se tratan de las últimas semanas antes del cierre de la temporada en Europa, que a su vez coincide con la mitad del calendario en Sudamérica. El cordobés quedó relegado del Mundial, un factor que podría ser determinante.