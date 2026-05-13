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El regreso de Dybala: Boca espera la respuesta de la Joya a la Roma para avanzar

Se tratan de las últimas semanas antes del cierre de la temporada en Europa, que a su vez coincide con la mitad del calendario en Sudamérica. El cordobés quedó relegado del Mundial, un factor que podría ser determinante.

Luego de haber quedado afuera de la pre-lista del Mundial con la Selección argentina, el futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena tras una reunión clave entre su representante y dirigentes de la Roma para definir si extenderá su vínculo después de junio.

Mientras tanto, la dirigencia de Boca Juniors aguarda expectante la decisión del cordobés, a quien le presentarían una oferta contractual en caso de que la Joya decida finalizar su estadía en el club italiano, según le confiaron a El Canciller.

En las últimas horas, Jorge Antun, agente del delantero argentino, mantuvo un encuentro con las autoridades de la Roma en el predio deportivo de Trigoria, en las afueras de la ciudad. En medios italianos aseguraron que el representante permanecerá en ese país hasta la próxima semana y también que Dybala recibió una propuesta para extender su vínculo hasta junio de 2027 con una importante reducción salarial.

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El entrenador Gian Piero Gasperini considera a Dybala una pieza importante para la próxima temporada, pero la baja de presupuesto está atada a las lesiones que lo aquejaron en el semestre.

Así, Dybala pasaría de percibir cerca de €8.000.000 anuales más bonos, a un contrato cercano a los €2.000.000 por temporada con variables por objetivos deportivos.

La lesión en los meniscos de la rodilla izquierda que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas impactó en su presente deportivo y también en su situación dentro de la Selección argentina, de la que quedó relegada para la pre-lista del Mundial 2026.

"Mi contrato dice que el próximo partido será el último en Roma", afirmó el delantero en una entrevista con Sky Sports antes del cierre da la liga italiana. Por ahora, hay que esperar la respuesta al equipo italiano para ver si la llama de la ilusión boquense se enciende o se apaga.

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