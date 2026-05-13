El regreso de Dybala: Boca espera la respuesta de la Joya a la Roma para avanzar

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El entrenador Gian Piero Gasperini considera a Dybala una pieza importante para la próxima temporada, pero la baja de presupuesto está atada a las lesiones que lo aquejaron en el semestre.

Así, Dybala pasaría de percibir cerca de €8.000.000 anuales más bonos, a un contrato cercano a los €2.000.000 por temporada con variables por objetivos deportivos.

La lesión en los meniscos de la rodilla izquierda que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas impactó en su presente deportivo y también en su situación dentro de la Selección argentina, de la que quedó relegada para la pre-lista del Mundial 2026.

"Mi contrato dice que el próximo partido será el último en Roma", afirmó el delantero en una entrevista con Sky Sports antes del cierre da la liga italiana. Por ahora, hay que esperar la respuesta al equipo italiano para ver si la llama de la ilusión boquense se enciende o se apaga.