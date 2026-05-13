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Estudiante de 11 años ingresó con una pistola a una escuela capitalina

El menor ingresó con una pistola de aire comprimido a la Escuela Campaña del Desierto. La situación fue detectada al inicio de clases y ya interviene la Justicia de Menores.

Un alumno de 11 años ingresó este miércoles a la Escuela Campaña del Desierto, en Capital, con una pistola de aire comprimido, situación que generó preocupación entre docentes y padres y derivó en la intervención policial y judicial.

El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, durante el horario de ingreso al establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno, en el barrio SMATA. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el padre de otro estudiante alertó a una docente sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor.

Ante la advertencia, la maestra intervino dentro del aula y le pidió al alumno que entregara el objeto.

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El niño entregó una pistola de material plástico color negro, aparentemente de CO2 o aire comprimido, que fue inmediatamente resguardada en la dirección de la escuela para evitar cualquier situación de riesgo.

Posteriormente, la directora del establecimiento, Adriana Mariela Araya, realizó la denuncia correspondiente en representación de la seguridad pública de la institución educativa.

Tras el hecho, personal de Comisaría 27ª inició actuaciones por tenencia ilegítima de arma de fuego, aunque la investigación quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia debido a que el involucrado tiene 11 años.

La causa es supervisada por el secretario Carlos Ponce y busca determinar cómo llegó el arma al menor y cuál es su procedencia. Fuentes del caso indicaron además que el arma secuestrada sería una pistola de aire comprimido y no un arma de fuego convencional.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y obligó a activar los protocolos internos de seguridad dentro del establecimiento.

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