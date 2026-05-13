Viticultura 360: talleres para fortalecer la diversificación del sector

Se planea realizar los Talleres de Vino Fraccionado, Pasas de Uva y Jugo Concentrado de Uva en primer lugar. En forma posterior, se concretarán los Talleres de Vino a Granel, Enoturismo y Uva de Mesa. Se convocará a los actores locales (públicos, privados, del tercer sector, de la academia y organismos técnicos) de distintos eslabones de la cadena de valor de cada sector.

Los talleres tienen como objetivo, a través de la implementación de una metodología participativa, conocer la percepción, valoración y expectativas de los actores locales e intercambiar perspectivas en relación a la vitivinicultura de San Juan. Al mismo tiempo, se identificarán los principales problemas y las potencialidades de la actividad, la relación entre actores y posibilidades de desarrollar estrategias asociativas, las oportunidades de inversión y desarrollo turístico, y el patrimonio cultural y paisajístico relacionados con la vid.

Con la información relevada y producida en las tareas precedentes, se realizará un trabajo de gabinete para la redacción de la matriz FODA de la Vitivinicultura de San Juan, que permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en base a su estructura socio-territorial, marco institucional, oferta enoturística, demanda turística, expectativas e intereses de la comunidad local.

Con una hoja de ruta construida colectivamente y una matriz FODA como herramienta estratégica, la provincia apuesta a consolidar su identidad vitivinícola, potenciar la diversidad de sus productos y garantizar un desarrollo sostenible para toda la cadena de valor.