Lunahuasi sorprendió con el hallazgo de concentraciones inéditas de oro

Para entender la dimensión del hallazgo, en minas auríferas tradicionales los valores suelen ser muchísimo menores.

Por ejemplo:

Veladero históricamente trabajó con alrededor de 1 gramo de oro por tonelada.

Gualcamayo tuvo sectores considerados muy ricos con entre 2 y 5 gramos.

En exploraciones mineras, encontrar más de 10 gramos por tonelada ya suele generar expectativa en el mercado.

Por eso, los más de 200 gramos reportados ahora en Lunahuasi son considerados excepcionales, mientras que los 1.740 gramos aparecen directamente como una rareza dentro de la minería mundial.

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El proyecto se encuentra dentro del llamado Distrito Vicuña, una zona minera estratégica cercana a la frontera con Chile que comparte características geológicas con grandes emprendimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados.

Desde su descubrimiento en 2023, Lunahuasi viene mostrando resultados alentadores en las campañas de exploración, con presencia de cobre, oro y plata.

Incluso anteriormente ya había despertado interés internacional cuando se detectaron muestras de hasta 504 gramos de oro por tonelada, aunque los datos difundidos ahora elevaron todavía más las expectativas sobre el potencial del yacimiento.

De acuerdo a los estudios técnicos, el sistema mineralizado sigue abierto en distintas direcciones, lo que significa que todavía podría existir una extensión mucho mayor del depósito.

Además, las áreas con oro de ultra alta ley aparecen distribuidas en distintos sectores del proyecto, algo que para los especialistas puede indicar la presencia de un yacimiento de gran escala. El presidente de NGEx Minerals, Wojtek Wodzicki, aseguró que las concentraciones encontradas son comparables con “algunos de los mejores depósitos de oro del mundo”.

Por el momento, Lunahuasi continúa en etapa de exploración y aún no existe una definición sobre una futura explotación minera, aunque los resultados posicionan nuevamente a San Juan como uno de los puntos más observados por la industria minera internacional.