A través del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, uno de los momentos más fuertes de la historia de la Albiceleste, varias estrellas del fútbol que compartieron cancha con Leo, como compañeros o rivales, le dedicaron sentidos mensajes en sus redes sociales a modo de agradecimiento por todo lo que le brindó a su país y al deporte durante toda su carrera.
Los mensajes para Messi: Neymar, Ronaldinho y más estrellas
Varios ex compañeros y rivales de Leo se manifestaron en sus redes sociales y le dedicaron sentidos mensajes a través de su retiro de la Selección Argentina.