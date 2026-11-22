Algunos recordaron a maestras que despertaron su vocación, mientras que otros eligieron agradecer enseñanzas, gestos o momentos que todavía conservan de su etapa escolar.

Un reconocimiento a quienes dejan huella

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el sentido de la actividad y la importancia de recuperar el vínculo entre docentes y estudiantes.

“Los maestros ocupan un lugar muy importante en la vida de cada persona. Muchas veces, una palabra, una enseñanza o un gesto de un docente nos acompaña para siempre y hasta puede marcar el camino que elegimos”, expresó.

La funcionaria explicó que la intención fue ofrecer a los visitantes la posibilidad de recordar y homenajear a quienes dejaron una marca en sus historias personales.

Bajo el concepto “Educación que deja huella”, el stand propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la enseñanza en San Juan. La experiencia combina recursos audiovisuales, tecnología y actividades participativas para vincular el legado de Domingo Faustino Sarmiento con las políticas actuales de alfabetización, las aulas digitales y los desafíos educativos.

Uno de los atractivos es la presencia de un actor que interpreta a Sarmiento. El personaje aparece como si hubiera viajado en el tiempo e interactúa con los visitantes mediante preguntas sobre la provincia, la escuela y los avances tecnológicos.

El espacio también cuenta con dos robots, uno humanoide y otro cuadrúpedo, que despertaron el interés de grandes y chicos durante las primeras jornadas de la feria.

La cobertura de las actividades de la Fiesta Nacional del Sol 2026 continúa a través de la programación de Canal 8.