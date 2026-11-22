"Lo contás y te volvés a emocionar", comentó. Y explicó por qué el reconocimiento lo movilizó tanto: "Solo he hecho lo que me ha gustado en la vida y he perseguido eso".

El homenaje también tuvo un significado especial puertas adentro de su casa. Martínez contó que su nieta ya había asistido al espectáculo y salió entusiasmada por reconocerlo en el personaje. "Estaba emocionadísima de haberlo visto y de haber sentido mi voz. Decía: 'La voz del abuelo'", relató.

El resto de la familia también recibió con orgullo la propuesta. El investigador espera conseguir una copia de la filmación para compartirla con sus seres queridos y guardar ese momento como recuerdo.

Aunque no suele asistir a eventos multitudinarios, esta vez hizo una excepción. Incluso contó que había intentado ingresar en una de las jornadas anteriores, pero se perdió entre los accesos y no pudo llegar. Finalmente, logró entrar después de recibir la autorización correspondiente.

Cuarenta años detrás de los descubrimientos de Ischigualasto

Para Martínez, el espectáculo no representa solamente un reconocimiento personal. También resume décadas de trabajo científico en el Parque Provincial Ischigualasto, junto a Oscar Alcober y otros investigadores.

"Esto ha sido muchísimo trabajo que hemos tenido con Oscar Alcober, desde que empezamos con las exploraciones hace 40 años", recordó. Y reconstruyó cuál era el objetivo que se habían propuesto cuando comenzaron las campañas: formar un equipo de investigación reconocido internacionalmente y conseguir que San Juan fuera conocido por sus descubrimientos.

En aquellos primeros años, explicó, Ischigualasto era reconocido principalmente por su paisaje, pero pocos llegaban por su riqueza paleontológica. El desafío era llevar ese conocimiento más allá de las publicaciones científicas y acercarlo a la sociedad, especialmente a los chicos.

"Decíamos que teníamos que formar un equipo de investigación serio, que seamos reconocidos a nivel mundial y que San Juan sea conocido. Y que esto que nosotros podemos publicar en una revista científica podamos bajarlo a la gente", contó. Después de ver el espectáculo, resumió lo que sintió con una frase: "Ahora veo esto y digo: bueno, llegamos".

Los dinosaurios como puerta de entrada a la ciencia

Martínez también destacó el impacto que puede tener el espectáculo en los más chicos. Para él, que la historia de "Ricardito" llegue a miles de familias puede despertar nuevas vocaciones.

"Está demostrado en el mundo que la primera aproximación de los niños a la ciencia es a través de los dinosaurios", explicó. Y agregó visiblemente emocionado: "Si esto sirve de inspiración para algunos niños que se dediquen a la ciencia, dinosaurios u otra cosa, no importa, fantástico".

El paleontólogo contó que ninguno de sus hijos siguió sus pasos profesionales y que nunca intentó orientarlos hacia esa actividad. "Siempre los dejé que cada uno siga su camino", señaló.

El Museo Paleontológico y un equipo que trabaja a contrarreloj

La entrevista también tuvo un anticipo sobre el futuro Museo Paleontológico de San Juan, un proyecto en el que Martínez participa activamente. Aunque evitó confirmar una fecha de inauguración, aseguró que será un atractivo de gran importancia para la provincia.

"Va a ser realmente un hito. Esto va a ser algo fuera de serie", adelantó. Según explicó, el museo buscará atraer a visitantes que llegan hasta Ischigualasto, pero también generar un espacio de aprendizaje para los sanjuaninos y, especialmente, para las escuelas.

Martínez destacó que el proyecto reúne a profesionales de distintas disciplinas y que actualmente trabajan alrededor de 150 o 200 personas. "Hay arquitectos, diseñadores, artes plásticas, programadores, gente de las carreras que se te ocurran de la universidad. Es un equipo impresionante", describió.

Para explicar el ritmo de trabajo que atraviesa el proyecto, eligió una comparación muy particular: "Viste cuando vas caminando y pateás un hormiguero de hormigas coloradas, bueno, así el museo". Y aunque no confirmó si estará listo para la fecha del 16 de diciembre que mencionó el gobernador, insistió en que trabajan para concretarlo lo antes posible.

Sobre el lugar que tendrá su propia historia dentro del museo, Martínez aclaró que no será un reconocimiento individual. "Se va a mostrar un poco de la historia, pero no solo mía, sino de todos los que han trabajado para llegar a esto", explicó.