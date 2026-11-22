Pasadas las 22, la organización ya contabilizaba más de 100 mil sanjuaninos y visitantes que recorrieron los distintos espacios de la feria y participaron de las actividades programadas.

La propuesta reunió alternativas para distintos públicos. La feria temática ofreció espacios vinculados con la producción, la cultura y la identidad sanjuanina, mientras que el Velódromo concentró el espectáculo artístico central y el Estadio recibió los recitales musicales.