Más de 100 mil personas pasaron por el predio de la Fiesta Nacional del Sol 2026 durante la tercera noche de celebración. La cifra fue informada por el Gobierno provincial y convirtió a la jornada de este domingo 22 de noviembre en una de las más convocantes de esta edición.
La FNS tuvo su noche más convocante con más de 100 mil asistentes
La tercera jornada de la Fiesta Nacional del Sol reunió a más de 100 mil personas, según el balance oficial. La feria temática, los espectáculos del Velódromo, los recitales en el Estadio y las propuestas del Espacio Federal concentraron la actividad del domingo.