El partido se mantuvo abierto hasta el tramo final. Cuando River necesitaba recuperar la ventaja, Almada ejecutó un tiro libre que dio en el ángulo. Tobías Andrada capturó el rebote y convirtió el 2-1, a unos 20 minutos del cierre.

¡ANDRADA APROVECHÓ EL REBOTE Y PUSO EL 2-1 PARA RIVER!



Tras el tiro libre de Almada que dio en el travesaño, el mediocampista capturó el rebote y volvió a poner al Millonario en ventaja ante Lanús.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Dl5ce3VqFB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026

La definición llegó sobre el final. Almada volvió a aparecer, esta vez para culminar un contraataque y marcar el 3-1 definitivo. El campeón del mundo firmó un doblete y encabezó una clasificación que River necesitaba para seguir con chances de cerrar el año con un título.

En cuartos de final, el Millonario se medirá con el ganador del cruce entre Instituto y Huracán.