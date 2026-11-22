River consiguió una victoria clave ante Lanús en el Monumental. Ganó 3-1 por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, avanzó a cuartos y mantiene viva la posibilidad de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.
Con un Almada decisivo, River venció a Lanús y se metió en los cuartos de final
El equipo de Leonardo Ponzio se impuso 3-1 en el Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura. Thiago Almada marcó dos goles y fue la gran figura del encuentro. En la próxima instancia enfrentará al ganador de Instituto-Huracán.