Después de participar de las celebraciones en la Plaza 25 de Mayo, Sebastián regresó a Rivadavia y se dirigió a la casa de un amigo, en el barrio Bernardino Rivadavia. Allí se encontraba cuando se produjo el enfrentamiento que terminó con el ataque mortal.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el conflicto habría comenzado durante los festejos en el centro. El grupo al que pertenecía la víctima mantenía diferencias con los presuntos agresores y la disputa habría continuado horas más tarde, cuando tres hombres llegaron hasta la vivienda.

Los señalados son Isaías Díaz, de 21 años, su padre Jorge Díaz y su hermano Sebastián Díaz. Según la reconstrucción inicial, comenzaron una pelea a golpes de puño con los jóvenes que estaban en el lugar.

El enfrentamiento pasó del ingreso de la propiedad al patio. En medio de la pelea, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado el disparo que impactó en la parte posterior de su cuello.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó cerca de las 2 de la madrugada sin signos vitales.

Buscan a los tres sospechosos

Después del disparo, los tres hombres escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral.

Personal de la Brigada de Investigaciones y de la Policía Científica realizó distintas medidas para reconstruir el episodio. También se llevaron adelante allanamientos en el domicilio del presunto autor del disparo y en viviendas de familiares directos, aunque los procedimientos tuvieron resultados negativos.

Los tres sospechosos eran buscados mientras la Fiscalía avanzaba con las tareas para esclarecer el homicidio.