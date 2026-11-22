En medio del dolor por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, familiares y amigos difundieron un pedido solidario para recibir ayuda económica y afrontar este difícil momento. El joven de 22 años murió de un disparo en el cuello durante la madrugada del domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida.
El pedido de ayuda de la familia de Sebastián en medio del dolor por su asesinato
Tras el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, sus familiares y amigos difundieron un pedido de colaboración económica para afrontar este difícil momento. Compartieron un alias para quienes puedan realizar aportes.