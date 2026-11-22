Los tres hombres que busca la Justicia

El principal señalado es Isaías Díaz, de 21 años. De acuerdo con la reconstrucción inicial, habría sido quien sacó un arma de fuego durante el enfrentamiento, apuntó contra Gil Carrizo y disparó.

Una de las imágenes difundidas de él permite observar que llevaba una campera tipo militar, que también habría usado durante la noche del crimen.

Los otros dos sospechosos son su padre, Jorge Díaz, de 45 años, y su hermano, quien también habría participado de la gresca. Los tres habrían llegado hasta la vivienda y, tras el disparo, abandonaron el lugar en el mismo automóvil.

Una pelea que habría comenzado en los festejos de Boca

La investigación busca establecer también el origen del enfrentamiento. Una de las hipótesis sostiene que los dos grupos habían tenido un primer cruce durante los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo.

Horas después, Gil Carrizo regresó a Rivadavia y se reunió con un amigo en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia. Allí se presentaron los Díaz y comenzó una pelea a golpes de puño, primero en el ingreso de la propiedad y luego en el patio.

En medio de la confrontación, Isaías Díaz habría sacado un revólver y disparado contra el joven de 22 años. La víctima fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales debido a la herida que presentaba en el cuello.

Allanamientos negativos y una búsqueda en marcha

Después del homicidio, personal de la Brigada de Investigaciones realizó allanamientos en la vivienda del presunto autor del disparo y en domicilios de familiares directos. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultados negativos y ninguno de los tres sospechosos fue encontrado.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales. La investigación continúa con medidas para localizar a los hombres y establecer qué participación tuvo cada uno en el ataque que terminó con la vida de Sebastián Gil.