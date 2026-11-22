La Argentina abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Matheo Machuca aprovechó una de las primeras oportunidades para poner el 1-0. Con el control del juego, el seleccionado nacional amplió la diferencia a los 31, por intermedio de Simón Escobar, y parecía encaminar una victoria sin sobresaltos.

Sin embargo, Mozambique descontó prácticamente sobre el cierre de la primera etapa, a través de Alirio Cuna, y le puso suspenso al encuentro.

En el complemento, el conjunto africano llegó a convertir el empate a los 25 minutos, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

Con este resultado, Argentina alcanzó los tres puntos y se ubica en el tercer puesto del Grupo C, por detrás del líder y con peor diferencia de gol que Mozambique.

El seleccionado nacional cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el próximo miércoles desde las 12.30, en busca de asegurar su clasificación