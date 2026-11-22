Lionel Scaloni sumó una clasificación mundialista, aunque esta vez lejos de las canchas. El entrenador de la Selección argentina terminó tercero en su categoría en el Gran Fondo Siete Lagos, disputado este domingo en Neuquén, y consiguió una plaza para el Campeonato Mundial UCI de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia.
Scaloni pedaleó hasta el podio en Neuquén y tendrá un nuevo desafío internacional
El entrenador de la Selección argentina terminó tercero en su categoría en el Gran Fondo Siete Lagos. Completó los 110 kilómetros en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos y obtuvo una plaza para el Mundial de 2027, que se disputará en Francia.