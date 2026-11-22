La competencia tuvo un valor especial en esta edición porque se incorporó por primera vez al calendario de las UCI Gran Fondo World Series, el circuito internacional que reúne pruebas clasificatorias para el Mundial. El tercer puesto le permitió al entrenador argentino obtener el pase a la cita de 2027.

El campeonato se disputará en la región francesa de Alta Saboya, con actividades previstas entre el 22 y el 24 de agosto. La prueba principal tendrá un recorrido de 115 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 3.256 metros, con varios ascensos por los Alpes franceses.

Scaloni no estuvo solo en la Patagonia. Viajó acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes también comparten su afición por el ciclismo. El entrenador ya había participado en ediciones anteriores del Gran Fondo Siete Lagos.