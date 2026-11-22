"Mirábamos miles y diez mil aplicaciones", contó entre risas. El problema era que los pronósticos no daban certezas. "Te dicen ráfagas entre 40 y 60. Es muy amplio. No es lo mismo entre las 10 y las 12 de la noche", explicó.

Después de una reunión con el equipo de producción y las fuerzas de seguridad, el gobernador Marcelo Orrego resolvió suspender la feria del sábado. La actividad se trasladó al lunes feriado y Romero confirmó que Omega, que iba a tocar este domingo, pasará a esa jornada.

El ministro también describió cómo son sus días durante la Fiesta. Puede irse del predio a las tres o cuatro de la mañana, dormir unas horas y levantarse para volver a revisar el pronóstico y atender llamados.

"Son relajaciones tan temporales que el teléfono en cualquier momento puede arrancar", dijo. Y agregó: "Cuando te levantás al otro día, 7 y media, 8, ya estás con el teléfono y viendo el clima".

A pesar del ritmo, aseguró que es un trabajo que disfruta. "Si el resultado es este, vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos", sostuvo.

"Vengo con mis tres hijas", la Fiesta también se vive en familia

Romero contó que este domingo llegó al predio con sus tres hijas y sus novios. Mientras ellos recorrían la feria y se acercaban al campo de los recitales, él seguía con sus recorridas por los distintos sectores.

El funcionario destacó la cantidad de familias y aseguró que no hubo inconvenientes importantes durante las jornadas. "Cada día estamos aprendiendo a disfrutar en paz. Disfrutar sin problemas", expresó.

Para Romero, ese es uno de los objetivos de la celebración. "Es una fiesta de familia", resumió. También valoró que el cambio de predio permitió mantener dos de los tres grandes espacios de la Fiesta durante la jornada afectada por el viento.

¿Un día más para la próxima edición?

La posibilidad de sumar una cuarta jornada quedó planteada durante la entrevista. Romero recordó que el Foro de Ideas ya forma parte de la programación y destacó el Sunset, que reunió a más de 800 jóvenes.

Sobre la posibilidad de extender la Fiesta en 2027, no dio una respuesta definitiva. "Todo se analiza, todo se discute", señaló. Entre los factores que deberán tener en cuenta mencionó la situación económica y el calendario electoral nacional, además de las fechas de otros eventos provinciales.

Antes de despedirse, agradeció a los medios que llevan la celebración a quienes no pudieron acercarse al predio. "Hay muchos sanjuaninos o gente de otros lugares que no han podido venir. Y ustedes le llevan un poco lo que es la Fiesta del Sol", dijo.

La cobertura completa de la Fiesta Nacional del Sol se puede seguir a través de la programación de Canal 8.