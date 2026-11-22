“En la Capital nada se tira”, resumió Laciar al mostrar algunos de los objetos elaborados en los talleres municipales, entre ellos bolsos, gorras y almohadillas confeccionados con materiales reciclados.

La intendenta también explicó que el municipio trabaja con el programa La Ciudad Reciclo, mediante el cual se producen ecoladrillos que luego se utilizan en espacios públicos, como las plazas. Además, los visitantes pueden llevarse compost y disfrutar de un jugo en el tradicional carrito que forma parte de la propuesta.

Empleo, emprendedores y oportunidades

Otro de los ejes que Laciar destacó fue la posibilidad de acercar los servicios municipales a los vecinos. Según contó, funcionarios de distintas áreas, como Gobierno, Empleo y Comercio, participan de la feria para recibir consultas, generar contactos y escuchar sugerencias.

“Es una gran alternativa para estar más cerca del vecino”, señaló. También consideró que las propuestas de la Fiesta permiten mostrar el trabajo de emprendedores, comerciantes e industriales y conectar esas iniciativas con nuevas oportunidades de capacitación y empleo.

En ese sentido, destacó la tarea de la Dirección de Empleo municipal y contó que empresas multinacionales se acercaron a buscar personal capacitado a través de los programas que desarrolla la Capital.

La intendenta sostuvo que ese vínculo entre el sector público y el privado permite acompañar a quienes buscan insertarse laboralmente y a las empresas que necesitan incorporar trabajadores.

Los recuerdos de las antiguas fiestas y una mirada sobre San Juan

La charla también tuvo un momento de recuerdos. Consultada sobre qué imágenes le vienen a la memoria cuando piensa en la Fiesta del Sol, Laciar evocó su infancia y las celebraciones que se realizaban sobre calle Central y en el Parque de Mayo.

“Me acuerdo de esos carruajes y, sobre todo, de salir todos, de comunicarnos todos”, recordó. Para la intendenta, más allá de los cambios en el formato y el predio, la esencia de la celebración sigue siendo el encuentro entre los sanjuaninos.

También destacó el crecimiento de la provincia y aseguró que recibe comentarios positivos cuando se reúne con otros intendentes del país. “San Juan se respira y se vive otro clima. San Juan, todo el mundo habla de San Juan”, afirmó.

Laciar contó que fue invitada a Buenos Aires para hablar sobre la Capital y la provincia ante otros jefes comunales, y valoró la posibilidad de generar vínculos y nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

Antes de despedirse, la intendenta mostró algunos de los regalos que el municipio preparó para los visitantes, elaborados también con materiales reciclados. Entre ellos había bolsitas, gorras y almohadillas confeccionadas en los talleres municipales.

La cobertura de la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol se puede seguir a través de la programación de Canal 8.