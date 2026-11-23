"Venía con un grupo de amigos, que ahora algunos de ellos me acompañan en la función. Nos sentábamos a comer y recorríamos", contó. Incluso reconoció que todavía conserva esas ganas de hacer una parada para comer algo: durante la recorrida había visto un puesto de choripanes y esperaba tener tiempo para volver.

El vicegobernador también habló del contacto con los visitantes y de los saludos que recibió durante la noche. "Es muy lindo que la gente se acerque a saludar", expresó, y consideró que ese vínculo es importante en un momento en el que muchos ciudadanos están desilusionados de la política.

Los turistas, los stands y el trabajo que mueve la Fiesta

Martín destacó la participación de empresas privadas y el nivel de los espacios que recorrió. Agradeció a las firmas que acompañaron la propuesta y señaló que la celebración combina el aporte del sector privado con el del Gobierno.

También contó que se cruzó con visitantes de otras provincias y de Chile. Según recordó, desde el comienzo de la feria habían llegado turistas en colectivos desde la terminal que se dirigían directamente al predio.

Para el vicegobernador, la Fiesta tiene un impacto que va más allá de las tres noches de espectáculos. "Esto se planifica con mucha antelación. Hay mucha gente que durante alrededor de tres meses trabaja", explicó.

En ese sentido, mencionó el movimiento que genera para la gastronomía, la hotelería y el turismo, además de las reuniones empresariales del Foro de Ideas. "Una fiesta como esta es una inversión porque luego retribuye con mucho más de lo que el Gobierno ha invertido", afirmó.

Tan Biónica, Diego Torres y el show que más disfrutó

Consultado por sus artistas favoritos de esta edición, Martín no dudó en elegir a Tan Biónica. "Sin lugar a dudas", respondió. Contó que disfrutó el recital de Chano y hasta admitió que se movió al ritmo de la música.

También destacó las presentaciones de Turf y Diego Torres, y anticipó que esperaba bailar durante la última noche con Ángela Leiva y Desakta2. "Todos los grupos son realmente de primerísimo nivel y la gente lo disfruta", sostuvo.

Sobre el futuro de la celebración, consideró que siempre hay aspectos para mejorar, pero remarcó que la Fiesta Nacional del Sol ya forma parte de la identidad provincial. "Es una política de Estado para cualquier gobierno que venga a hacer la Fiesta Nacional del Sol", afirmó.

Antes de despedirse, agradeció a Canal 8 por acompañar y difundir la celebración: "Gracias por siempre estar y por difundir esta linda fiesta".