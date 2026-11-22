El Gobierno provincial y la organización de la Fiesta Nacional del Sol anunciaron que las entradas correspondientes a este sábado 21 de noviembre también serán válidas para ingresar el domingo 22 a la Feria y al espectáculo del Velódromo Vicente Chancay.
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La FNS extendió la validez de las entradas del sábado para este domingo
La organización confirmó que los tickets del sábado servirán para ingresar el domingo a la Feria y al Velódromo. Además, el lunes la feria abrirá gratis