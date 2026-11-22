Los puntos de salida según cada zona

El grupo Magenta, destinado a Capital y Rivadavia, tendrá salidas desde Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida por calle Comercio, La Bebida por calle Yornet y Marquesado, en el Parador del Ciclista.

El grupo Verde, que comprende Chimbas y Albardón, contará con paradas en Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

El grupo Cian, para Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio, tendrá puntos de partida en Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Por último, el grupo Amarillo, que incluye Rawson, Pocito y Sarmiento, tendrá salidas desde Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

Horarios del transporte gratuito

Los colectivos que trasladarán al público hacia el Estadio del Bicentenario circularán entre las 18 y las 22. Para el regreso, los servicios comenzarán a funcionar desde las 19 y se mantendrán hasta que finalice el último espectáculo artístico de la jornada.

Cómo fueron las jornadas anteriores

De acuerdo con el reporte oficial de la cartera, el transporte público operó a través de las Líneas del Sol, con conexiones desde distintos departamentos de la provincia hacia el complejo. Durante los recorridos de ida, las unidades realizaron más de 100 viajes con un promedio de 45 pasajeros por coche, lo que representó cerca de 4.500 personas trasladadas.