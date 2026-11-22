El mensaje de Paredes y su regreso al hotel

Después de los estudios, el futbolista utilizó sus redes sociales para tranquilizar a los hinchas. En una historia de Instagram publicó una fotografía y escribió: “Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre”.

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Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. pic.twitter.com/zGoHBT74ZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

También se permitió una broma al referirse al episodio: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.

Su regreso al hotel quedó registrado en un video difundido por Boca. Allí se lo vio junto a sus compañeros y respondió con tranquilidad cuando le preguntaron cómo estaba: “Estoy bien, estoy bien”.

Qué viene para el capitán de Boca

El entrenador Rodolfo Arruabarrena también se refirió a lo ocurrido y contó que Paredes ya había manifestado molestias antes de salir reemplazado. Destacó, además, su importancia dentro del grupo y su papel como referente del plantel.

Ahora, el próximo paso será evaluar su evolución y determinar si está en condiciones de volver a jugar. Boca tiene por delante el compromiso ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, aunque su presencia dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su estado físico después de la descompensación.