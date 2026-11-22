Leandro Paredes llevó tranquilidad después del episodio que encendió las alarmas durante los festejos de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana. El mediocampista se descompensó en Barranquilla, fue trasladado a una clínica para realizarse estudios y, tras permanecer dos horas en observación, recibió el alta y regresó al hotel donde se concentra el plantel.
Paredes, del susto a la sonrisa: "Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas"
El capitán del Xeneize aseguró que el título de la Copa Sudamericana está "entre los más importantes" de su carrera y llevó tranquilidad después de la descompensación en pleno festejo.