Partidazo en el Monumental: River se juega el semestre y la clasificación a la Libertadores ante Lanús. Y es que el Torneo Clausura representa la última chance del Millonario en el año: ya sin vida en ninguna otra competición y con la necesidad de regresar al máximo torneo continental tras un año de ausencia, el equipo de Leonardo Ponzio afronta estos octavos como una verdadera final.
River le ganó 3-1 a Lanús y se metço en cuartos de final
Thiago Almada estrelló un tiro libre en el ángulo, pero apareció el ex Vélez para tomar el rebote y poner el 2-1 a 20 minutos del final.