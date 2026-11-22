Luego se dio la llegada de Leonardo Ponzio como DT interino y una serie de resultados positivos que le permitieron al "Millonario" terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.

Lanús, por su parte, tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.