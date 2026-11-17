A bordo del A526, Colapinto buscará cortar la sequía de unidades en la tercera y última cita del año en territorio norteamericano.

El piloto argentino destacó la singularidad del circuito emplazado en el desierto de Nevada —el más frío del calendario— y advirtió que el clima será determinante en el desarrollo de la competencia nocturna.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir en la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros objetivos principales", señaló.

Asimismo, anticipó una prueba dinámica dadas las características técnicas del trazado y de los autos actuales: "Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado".

Esta será la tercera presentación de Colapinto en Las Vegas, donde aún no logró puntuar: en 2024, con Williams, largó desde el pitlane tras un fuerte accidente en clasificación y terminó 14°, mientras que en 2025 inició y finalizó en el 15° puesto.

En paralelo, su compañero Pierre Gasly valoró el descanso tras la anterior gira y remarcó la importancia de sostener la consistencia en todas las sesiones para revertir la situación de Alpine, que marcha lejos de Racing Bulls (69 puntos contra 114) en el campeonato de constructores.