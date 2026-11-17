En el tercer intento por concretar la formalización de la investigación penal preparatoria por la causa que investiga al exgobernador Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros 9 acusados por irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, finalmente volvió a foja cero.
Acueducto Gran Tulum: la formalización de la causa vuelve a foja cero
En la audiencia, la jueza dio lugar a la nulidad pedida por una de las defensas y remitió la resolución al Tribunal de Impugnación. Cómo sigue el proceso.