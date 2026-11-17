En la audiencia de esta tarde, la jueza de Garantías Mónica Lucero dio lugar al pedido de nulidad que hizo la defensa de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, representada por Juan Pablo Ortega (exjuez) y Nasser Uzair. Los letrados habían pedido primeramente la recusación de la magistrada por motivos de imparcialidad, sin embargo, Lucero rechazó esa solicitud y continuó al frente de la causa, pero sin dar lugar al proceso de revisión al Tribunal de Impugnación.

Ante esta situación, los defensores pidieron la nulidad de esa resolución de la jueza, a la que dio lugar Lucero esta tarde. “Tomé la decisión de protocolizar este planteo de nulidad. El Código Penal permite hacerlo con sentencias definitivas, sin embargo, he considerado hacerlo dadas las circunstancias de estas audiencias”.