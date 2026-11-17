La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan oficializó el nuevo cuadro tarifario que regirá para el servicio de transporte público de pasajeros[1]. El anuncio oficial fue realizado el pasado 31 de octubre y contempla incrementos en los recorridos urbanos e interdepartamentales, estableciendo que el pasaje de primera sección pasará a costar $1.530.
Aumenta el pasaje de colectivo: la primera sección costará $1.530
El Gobierno provincial oficializó el nuevo esquema tarifario para el transporte público.