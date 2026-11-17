De acuerdo con la información brindada por la provincia, las tarifas fijadas para los departamentos cercanos al Gran San Juan quedarán estructuradas de la siguiente manera:

Albardón, Pocito y 9 de Julio: el pasaje costará $2.562,77 .

el pasaje costará . San Martín y Angaco: la tarifa ascenderá a $2.894,27 .

la tarifa ascenderá a . Caucete y 25 de Mayo: el viaje costará $4.182,02 .

el viaje costará . Zonda: el boleto se fijó en $4.195,67 .

el boleto se fijó en . Ullum: la tarifa alcanzará los $5.826,79 .

la tarifa alcanzará los . Sarmiento: el pasaje costará $6.171,04.

En tanto, los viajes hacia los departamentos más alejados registrarán los montos más elevados del sistema: