Al igual que en la edición 2025, los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

La Selección argentina Sub-17 se encuentra en suelo qatarí y comenzará las actividades este martes por la tarde con la primera práctica a puertas cerradas. El debut será el jueves 19 de noviembre, desde las 13:00, ante Australia.

Luego, el equipo nacional se medirá con Mozambique, el domingo 22 a las 12:30, y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12:30.

En sus últimas tres participaciones, el conjunto nacional quedó eliminado en los dieciseisavos de final ante México en 2025. Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, cuando quedó en el cuarto puesto tras perder la semifinal ante Alemania por penales y el partido por el tercer puesto ante Senegal, mientras que en 2019 cerró su participación en octavos de final con la derrota ante Paraguay.

FIXTURE DE ARGENTINA

Jueves 19 de noviembre

• 13.00 Argentina - Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Domingo 22 de noviembre

• 12.30 Argentina - Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Miércoles 25 de noviembre

• 12.30 Dinamarca - Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan