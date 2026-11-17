En consonancia con las acciones por el Día de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, el Instituto Médico Urológico (IMU) —bajo la dirección del Dr. Fernando Mercado Pechuán— y la Fundación FUNDAME presentaron la segunda edición de la campaña "Noviembre Azul" en San Juan. La iniciativa, respaldada por el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, renueva su compromiso tras el éxito de su entrega 2025, que obtuvo declaraciones de Interés Municipal en Rawson, Judicial por la Corte de Justicia y Legislativo por la Cámara de Diputados.
Refuerzan la lucha contra el cáncer de próstata con una caminata y testeos
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, el Instituto Médico Urológico (IMU) y la Fundación FUNDAME impulsan en San Juan la segunda edición de la campaña "Noviembre Azul".