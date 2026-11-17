Bajo el lema "Ponemos la firma", los organizadores buscan generar conciencia sobre una enfermedad que representa el tumor de mayor incidencia en los varones y afecta a uno de cada ocho hombres a lo largo de su vida. Debido a que el cáncer de próstata no presenta síntomas en sus comienzos, los especialistas remarcan la importancia de efectuar una consulta urológica anual a partir de los 50 años, o adelantarla entre los 40 y 45 años en caso de contar con antecedentes familiares. Según destacaron desde la entidad médica, la detección temprana mediante análisis de antígeno prostático específico (PSA) y chequeos clínicos permite alcanzar más del 90% de curación.

A lo largo de todo el mes se dictarán charlas y actividades junto a instituciones públicas y privadas. El cierre central se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, a partir de las 09:00, con la Gran Caminata Participativa en el Parque de Mayo. Durante esta jornada gratuita y abierta a toda la familia se realizarán testeos de PSA y chequeos urológicos rápidos, acompañados por stands informativos de salud y sorteos.