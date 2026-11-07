Colapinto terminó 14° en la última práctica de Brasil y Alpine quedó lejos

Verstappen marcó el ritmo en Interlagos

El piloto de Red Bull fue el más rápido en una sesión que volvió a exigir a las escuderías en un trazado corto, técnico y con sectores de distinta exigencia.

Antonelli, de Mercedes, quedó a apenas 25 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Norris completó los tres primeros puestos con McLaren.

Entre los mejores del resto se destacaron los dos pilotos de Racing Bulls. Arvid Lindblad terminó séptimo con 1:12.060, a 438 milésimas de la punta, y Liam Lawson fue octavo con 1:12.171, a 549 milésimas.

Alpine quedó lejos de esos registros y Colapinto terminó detrás de Gasly en la comparación interna del equipo.

Problemas mecánicos y penalizaciones antes de la clasificación

La práctica también tuvo inconvenientes para algunos pilotos. Lance Stroll y Lewis Hamilton completaron apenas siete vueltas cada uno debido a problemas mecánicos en sus respectivos monoplazas, por lo que no pudieron terminar la sesión con normalidad.

Además, se informó que George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Sergio Pérez recibirán penalizaciones en la grilla de largada del domingo por cambios en componentes de sus motores.

Las sanciones podrían modificar el orden de salida de la carrera, aunque su impacto dependerá de los resultados de la clasificación y de la aplicación de las penalizaciones.

Colapinto busca mejorar en la clasificación

Con los entrenamientos finalizados, la actividad continuará este sábado con la clasificación del Gran Premio de Brasil, prevista para las 15 de Argentina.

Colapinto buscará mejorar el rendimiento de Alpine en una sesión que definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo en Interlagos.

La clasificación podrá verse en vivo por Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.