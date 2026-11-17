Según medios europeos, el "Toro" realizará preparativos cuidadosos para que recupere su plena forma física, pero está cada vez más cerca de ser incluido en la convocatoria para el partido de visitante contra el Atalanta, programado para el domingo 22 de noviembre.

Martínez tuvo una molestia muscular que lo marginó durante varias semanas de las canchas, dejándolo sin rodaje en parte de la recta final de este 2026 y sin ser convocado a la Selección argentina, a la que no volverá hasta la próxima fecha FIFA, programada para marzo del año entrante.

A pesar de no tener a su capitán, delantero y goleador, el Inter de Milán supo suplirlo bien, sin sobresaltos ni sufrimientos, ya que en los 7 encuentros que disputó en la Serie A y la UEFA Champions League, ganó 6 y perdió tan solo uno, ante el A. C. Milan por 3-1; además, quedó segundo, con 28 puntos en la liga principal, por debajo de la Lazio, primera con 29.