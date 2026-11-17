El delantero de la Selección argentina y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, volvió a los entrenamientos con su equipo tras superar una lesión muscular que lo marginó de varios partidos de la Serie A, la Champions League y la fecha FIFA con el combinado "Albiceleste", que jugará hoy su último encuentro del año ante Costa Rica.
Lautaro Martínez volvió a entrenar con el Inter tras una lesión
El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo.