Para garantizar condiciones de aplicación uniformes y la objetividad en la recolección de datos, se realiza un entrecruzamiento de docentes de los establecimientos participantes. Esta modalidad se mantiene durante las dos jornadas de evaluación.

La organización contempla la intervención de directores como veedores, responsables de supervisar el desarrollo de las pruebas y resguardar los materiales, y de aplicadores designados por la jurisdicción, quienes tienen a su cargo la implementación de las evaluaciones. En las escuelas con más de una sección de tercer grado también participan veedores asistentes.

La preparación del operativo incluyó instancias de formación para directivos, veedores y aplicadores. La formación y la logística están a cargo del equipo técnico del Área de Evaluación y Estadística Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación. La participación de los establecimientos y de sus secciones está establecida como obligatoria por la Resolución Ministerial Nº 19127-ME-2026.

Durante estas jornadas, los grados que no participan de la evaluación mantienen sus actividades escolares con normalidad, sin suspensión de clases.