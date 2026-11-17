Otras tres alumnas del Colegio San Pablo se incorporaron a la sede administrativa de Golden Mining. Allí conocieron el funcionamiento de los sectores de Permisos, Compras y Contratos, Relaciones Comunitarias y Finanzas. También participaron de una jornada en la mina, donde recorrieron los frentes de trabajo y compartieron actividades con el personal.

La presidenta de Golden Mining, Sonia Delgado, destacó la importancia de vincular la formación educativa con el ámbito laboral y señaló que el objetivo es acompañar a los jóvenes en sus primeras experiencias profesionales.

La compañía agradeció a las escuelas por participar de la iniciativa y afirmó que busca sostener este tipo de acuerdos para acercar a los estudiantes al mundo del trabajo y a las actividades vinculadas con el desarrollo minero de la provincia.