Nueve estudiantes de escuelas secundarias de San Juan participaron de prácticas profesionalizantes en el proyecto minero Hualilán, en Ullum, a partir de tres convenios renovados entre Golden Mining y las instituciones educativas. La experiencia incluyó actividades en el yacimiento y una incorporación temporal a distintas áreas administrativas de la empresa.
Hualilán abrió sus puertas a estudiantes sanjuaninos con prácticas en la mina y sus oficinas
La empresa renovó tres convenios con instituciones educativas de San Juan. Seis estudiantes realizaron actividades en el yacimiento ubicado en Ullum y otras tres alumnas se incorporaron a distintas áreas administrativas de la compañía.