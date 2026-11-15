Colapinto explicó por qué Alpine necesita un cambio profundo en 2027

“Sabemos en qué tenemos que trabajar como equipo. Lo tenemos claro desde el principio de la temporada, porque son cosas que llevan tiempo de desarrollo y, a veces, son cambios muy fundamentales del coche. No puede ser simplemente una actualización, una mejora de rendimiento en una parte muy específica. Si hay cosas más fundamentales y grandes en las que trabajar, hay que esperar al año siguiente”, agregó.

Alpine ya trabaja pensando en 2027

La escudería francesa tomó hace tiempo la decisión de concentrar sus recursos en el nuevo proyecto. Después de dejar de desarrollar anticipadamente el monoplaza de 2025, Alpine afrontó 2026 con una nueva apuesta técnica y la incorporación de Mercedes como proveedor de motores y cajas de cambios.

Sin embargo, el cambio no alcanzó para conseguir la regularidad que el equipo esperaba. Aunque Colapinto reconoció que hubo avances respecto de la temporada anterior, todavía existen limitaciones que condicionan el rendimiento del A526.

En ese escenario, el argentino confirmó que el desarrollo del auto actual llegó a su etapa final y que la prioridad está puesta en el próximo campeonato.

“Ya están muy centrados en 2027. Obviamente, no hay más mejoras para este año y todo está enfocado en el próximo”, sostuvo.

De todas maneras, el piloto de Alpine evitó garantizar resultados y explicó que las soluciones deberán comprobarse una vez que el nuevo monoplaza salga a la pista.

“Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año”, señaló.

Colapinto advirtió sobre la evolución de sus rivales en 2027

La confianza del argentino también está relacionada con su continuidad en Alpine. La escudería confirmó que seguirá junto a Pierre Gasly durante 2027, por lo que Colapinto tendrá la oportunidad de participar de una nueva etapa del proyecto y trabajar desde el comienzo con el próximo auto.

Sin embargo, hay un factor que no depende exclusivamente del equipo francés: el desarrollo de sus competidores. El cambio reglamentario abrirá una nueva carrera técnica en la Fórmula 1 y cada escudería buscará sacar ventaja de las nuevas condiciones.

“Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa”, advirtió.