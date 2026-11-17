La organización de la Fiesta Nacional del Sol informa que se habilitó nuevamente un stock de entradas para las tres noches de espectáculos en el Estadio del Bicentenario, que podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketek.
San Juan 8 > San Juan > entradas
Habilitaron nuevamente la venta online de entradas para las tres noches
Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán durante las jornadas del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.