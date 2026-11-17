Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán durante las jornadas del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Además, continúa habilitada la venta presencial en los siguientes puntos:

Hasta el jueves 19 de noviembre: boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

A partir del viernes 20 de noviembre: boleterías del Estadio del Bicentenario, de 9 a 2 de la madrugada del día siguiente.

De esta manera, el público cuenta con nuevas posibilidades para adquirir sus entradas y disfrutar de los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol 2026.