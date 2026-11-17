La confirmación oficial podría llegar el 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre de 2026. La posibilidad de que Argentina haya ingresado en recesión técnica surge de la caída del 0,6% que registró la economía entre abril y junio y de las señales de un nuevo retroceso entre julio y septiembre.

En ese período, la actividad sufrió un desplome del 2,8% en julio y apenas mostró una recuperación marginal del 0,07% en agosto, según los indicadores del INDEC.

Entre las principales causas aparecen la debilidad del consumo interno, el retroceso de la industria, el comercio y la construcción, y una recuperación muy desigual entre sectores.

En otro tramo de su exposición, calificó el aumento de la inflación de octubre como "una perturbación" y aseguró que su programa de reducir el índice de precios tiene "un éxito rotundo". Y apuntó contra las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. "¿Qué autoridad tienen para hablar de inflación?", se preguntó.

"La inflación no está bajando a la velocidad que queremos y tampoco son los resultados que queremos, pero hay que ser honestos intelectualmente algo que en el debate no hay", planteó el líder libertario.

A su vez, el jefe de Estado recalcó que va a "seguir bajando impuestos" porque los considera "un robo". "Vamos a seguir devolviendo el dinero a los creadores de la riqueza, no a los que la destruyen", indicó.

Además apuntó contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien ha cuestionado algunas medidas del plan económico. "Tiene un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, con el plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el ’82 a los que se habían timbeado con la tablita. Digo, ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia”, cuestionó.