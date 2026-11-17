La Municipalidad de Chimbas recibió la visita de representantes del COPRE, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con los funcionarios que integran el Comité Municipal de Defensa Civil. Durante el encuentro se abordaron los avances de la planificación provincial ante el fenómeno El Niño y se compartieron detalles de las medidas preventivas que el municipio viene desarrollando en todo el departamento.
Chimbas presentó ante el COPRE su plan de acción ante El Niño
Representantes del organismo provincial mantuvieron un encuentro con funcionarios del Comité Municipal. La intendenta expuso las acciones preventivas que se desarrollan desde hace meses, con operativos que alcanzan, en promedio, a 20 barrios y villas por semana.