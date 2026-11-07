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Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará 15° por las sanciones

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1, terminó 17° y avanzará dos posiciones por las sanciones de otros pilotos. Lando Norris consiguió la pole y la carrera se disputará este domingo desde las 14, en Interlagos.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en una sesión marcada por la lluvia y una extensa interrupción en el circuito de Interlagos. El argentino terminó 17°, pero largará desde el puesto 15 este domingo por las penalizaciones que recibieron otros pilotos.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, que registró un tiempo de 1:27.470 en los primeros minutos de la Q3, antes de que una nueva tormenta afectara al circuito. Andrea Kimi Antonelli, campeón de la temporada 2026, se ubicó segundo con Mercedes, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, fue tercero y Nico Hülkenberg, de Audi, terminó cuarto.

Colapinto quedó afuera en la Q1

La clasificación comenzó bajo la lluvia, pero fue interrumpida con bandera roja antes de que los pilotos completaran la primera vuelta. La actividad se reanudó una hora y media después, con condiciones complicadas en la pista.

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Colapinto y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no lograron superar la tanda inicial. El argentino terminó con un registro de 1:33.327 en 11 vueltas, mientras que el francés marcó 1:33.449, apenas 0.122 segundos más lento.

Alex Albon, que quedó 16° y fue el último en avanzar, registró 1:33.150 y superó a Colapinto por 0.177 segundos.

El A526 tuvo dificultades con los neumáticos de lluvia extrema. Los tiempos mejoraron vuelta tras vuelta, pero los pilotos de Alpine no consiguieron encontrar el ritmo necesario para superar el corte.

“No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip (agarre). En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”, reconoció Colapinto.

Las sanciones que modificaron la grilla

Las penalizaciones por cambios de componentes en los monoplazas modificarán las posiciones de largada.

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez recibieron sanciones y partirán desde el fondo de la grilla.

George Russell, que consiguió el segundo mejor tiempo, también fue penalizado y comenzará séptimo. Charles Leclerc, que había sido cuarto en la clasificación, deberá cumplir una sanción de diez puestos y largará 14°.

Con esos movimientos, Colapinto avanzará del 17° al 15° lugar, mientras que Gasly comenzará 16°.

La carrera del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 14, hora argentina, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo.

La competencia tendrá 71 vueltas y las condiciones climáticas seguirán bajo seguimiento de los equipos.

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