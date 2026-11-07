Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará 15° por las sanciones

Colapinto y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no lograron superar la tanda inicial. El argentino terminó con un registro de 1:33.327 en 11 vueltas, mientras que el francés marcó 1:33.449, apenas 0.122 segundos más lento.

Alex Albon, que quedó 16° y fue el último en avanzar, registró 1:33.150 y superó a Colapinto por 0.177 segundos.

El A526 tuvo dificultades con los neumáticos de lluvia extrema. Los tiempos mejoraron vuelta tras vuelta, pero los pilotos de Alpine no consiguieron encontrar el ritmo necesario para superar el corte.

“No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip (agarre). En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”, reconoció Colapinto.

Las sanciones que modificaron la grilla

Las penalizaciones por cambios de componentes en los monoplazas modificarán las posiciones de largada.

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez recibieron sanciones y partirán desde el fondo de la grilla.

George Russell, que consiguió el segundo mejor tiempo, también fue penalizado y comenzará séptimo. Charles Leclerc, que había sido cuarto en la clasificación, deberá cumplir una sanción de diez puestos y largará 14°.

Con esos movimientos, Colapinto avanzará del 17° al 15° lugar, mientras que Gasly comenzará 16°.

La carrera del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 14, hora argentina, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo.

La competencia tendrá 71 vueltas y las condiciones climáticas seguirán bajo seguimiento de los equipos.