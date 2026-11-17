Con el correr de las horas, la nubosidad irá en aumento sin impedir que el termómetro alcance una temperatura máxima de 28°C durante la tarde. En esa franja horaria el cielo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones muy baja (de entre 0% y 10%) y brisas leves del Este que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

El cambio más significativo llegará durante la noche, momento para el cual se pronostican chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Para el cierre del martes, la temperatura rondará los 25°C y el viento continuará soplando de manera suave desde el sector Este a velocidades de entre 7 y 12 km/h.