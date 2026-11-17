La provincia de San Juan afronta este martes 17 de noviembre con condiciones meteorológicas agradables durante gran parte del día, aunque persiste el pronóstico de inestabilidad hacia el cierre de la jornada. De acuerdo con los datos oficiales, el día comienza con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y una temperatura matinal de 19°C, acompañada por viento del sector Este de entre 13 y 22 km/h.
San Juan espera una jornada cálida con chaparrones previstos para la noche
El pronóstico oficial para este martes 17 de noviembre anticipa una jornada con presencia de sol y nubosidad variable en San Juan, con una temperatura máxima que alcanzará los 28°C.