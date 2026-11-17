La Selección argentina pondrá fin a su calendario competitivo del año este martes 17 de noviembre, cuando enfrente a su par de Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. El partido servirá para dar vuelta la página tras la derrota sufrida frente a Uruguay y completará el exigente cronograma de la fecha FIFA de noviembre.
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La Selección Argentina cierra el año frente a Costa Rica en Córdoba
Luego de caer ante Uruguay, la Selección argentina se medirá este martes ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.