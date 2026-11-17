El duelo amistoso comenzará a partir de las 20:00 y contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu. Para este compromiso de cierre, el entrenador Lionel Scaloni dispuso que Emiliano "Dibu" Martínez custodie el arco desde el inicio, ratificando su presencia entre los titulares del equipo nacional.

Los fanáticos de la "Scaloneta" que deseen seguir las alternativas del encuentro podrán hacerlo a través de la pantalla de TyC Sports y de Telefe, que transmitirán en directo todas las incidencias desde el coliseo cordobés.