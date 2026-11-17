Ese mismo día, de 16 a 17, se realizará la ceremonia inaugural, que contará con la presencia de autoridades federativas y gubernamentales, desde las 17 horas, se disputarán las finales y los combates por terceros puestos de la categoría seniors cinturones negros.

El domingo será el turno de las competencias de kyus adultos, tanto graduados como novicios, y cadetes Sub 18 novicios, completando así el cronograma del campeonato.

San Juan también tendrá una importante participación deportiva, con una delegación de 60 judocas que representará a la provincia en las diferentes categorías del certamen, compartiendo escenario con los principales exponentes de esta disciplina a nivel nacional.

La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de la Provincia, en el marco del acompañamiento del Gobierno de San Juan al desarrollo de las disciplinas deportivas y a la realización de competencias nacionales que fortalecen la actividad federada y generan oportunidades para los deportistas locales.

De esta manera, el estadio Aldo Cantoni volverá a recibir un acontecimiento deportivo de alcance nacional, posicionando a San Juan como sede de grandes encuentros y promoviendo el crecimiento del judo en toda la provincia.