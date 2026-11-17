La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcohol en sangre. La calificación corresponde al artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, y Medina fue señalado como autor.

El Ministerio Público solicitó ocho meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria y pidió medidas de coerción durante ese período. La defensa, a cargo de Marcelo Fernández Valdez, no cuestionó el plazo de investigación, pero sí se opuso a esas medidas.

Al resolver, el juez Parrón dispuso que el imputado deberá presentarse cada vez que sea citado y no podrá entorpecer la investigación. También ordenó que entregue su licencia de conducir en la Oficina Judicial y mantenga la prohibición de manejar durante cuatro meses.

Cómo fue la tragedia en Ruta 20

El siniestro ocurrió la noche del jueves 17 de septiembre, alrededor de las 22.15, en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 20, en la zona de Las Chacritas, cerca de la fábrica de dulces y conservas Sai.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, Cortez conducía una Renault 4, conocida popularmente como Renoleta, en sentido oeste-este. Lo acompañaba Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años.

En el mismo sentido circulaba el Fiat Cronos conducido por Medina. Según la reconstrucción fiscal, el automóvil impactó desde atrás contra la Renault 4. Tras la colisión, el Cronos volcó y Cortez murió en el lugar.

Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Rawson. La investigación busca establecer las circunstancias del impacto y determinar las responsabilidades penales por la muerte del comerciante caucetero.