Atenas de Córdoba, y otro duro descenso en el básquetbol argentino

La debacle del equipo cordobés resulta difícil de asimilar para una institución que supo ser el faro del básquet argentino. Con una vitrina que ostenta nueve títulos y que fue cuna de grandes deportistas como Marcelo Milanesio y Héctor "Pichi" Campana, Atenas vuelve a tocar fondo.

El descenso se repite para Atenas

El destino se repite: en 2023 ya había sufrido la pérdida de la categoría en una recordada definición contra San Lorenzo, de la cual se recuperó rápidamente tras vencer a Racing de Chivilcoy en la final de la Liga Argentina 2023/2024.