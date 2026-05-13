Atenas de Córdoba volvió a descender a la segunda categoría (Liga Argentina) del básquet en un lapso de tres temporadas. El club más ganador del país no pudo sostener su lugar en la Liga Nacional al caer en la serie por la permanencia ante Argentino de Junín, cerrando la llave con un 3-1 definitivo para los de Buenos Aires tras un 88-77 en suelo bonaerense.
Atenas de Córdoba, y otro duro descenso en el básquetbol argentino
Atenas, el equipo más ganador del básquet argentino, sufrió el segundo descenso de su historia. No pudo en el mano a mano con Argentino de Junín.