El Desafío Ruta 40 llegará a San Juan con récord de inscriptos

El robusto listado de inscriptos que cuenta con 24 vehículos de la clase Ultimate también tiene una importante presencia de los equipos SVR y Toyota Gazoo Racing. El primero de los mencionados tendrá en sus filas, entre otros, a los hermanos Marcos y Cristian Baumgart. Mientras que la firma japonesa también estará bien representada con una nómina de pilotos que encabeza el talentoso y joven exponente de una nueva generación, Seth Quintero; y Henk Lategan.

Por supuesto, los argentinos también aportarán lo suyo con Sebastián Halpern -dos veces ganador de esta carrera- (X-Raid Team), Lucio Alvarez (SVR) que está de regreso en DR40 y la sorpresa de Kevin Benavides (Overdrive Racing) en lo que será el gran debut en la categoría del piloto salteño dos veces ganador del Rally Dakar en motos.

En la clase Stock habrá un lujo con la presencia de Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel (Defender Rally). Si bien el 14 veces ganador del Rally Dakar ya corrió varias veces en el país, esta será su primera participación en esta carrera. Sus compañeros de equipo y de categoría, también estarán compitiendo en Argentina, Rokas Baciuska y Sara Price, que a su vez tendrá una gran particularidad ya que correrá con su nueva navegante, Saydiie Gray, en lo que será el primer binomio íntegramente femenino en correr el Desafío Ruta 40.

Además, Matthias Walkner (BBR Motorsport) y el argentino Manu Andujar (7240 TEAM) encabezan las nóminas las categoría Challenger y SSV, respectivamente.

Desafío Ruta 40 - Ruta

El recorrido del Desafío Ruta 40 YPF 2026

78 competidores FIM

La “entry list” FIM no será menos. El campeón 2024 del W2RC y ganador 2026 del Rally Dakar, Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) llegará a San Juan buscando revalidar su victoria obtenida en 2023. El piloto argentino tendrá como compañeros de equipo a Daniel Sanders y a Edgar Canet.

Dos de los grandes candidatos a quedarse con la gloria serán Tosha Schareina y Ricky Brabec. Los pilotos de Monster Energy Honda HRC ya han ganado en DR40 en 2023 y 2024 respectivamente y, sin dudas, intentarán volver a festejar en suelo argentino. Junto a ellos, estarán Skyler Howes, Adrien Van Beveren, así como los representantes del fabricante en Rally2.

Asimismo, Hero Motorsport Team Rally estará presente con Ross Branch y el chileno, José Ignacio Cornejo en la categoría RallyGP; y a su vez, tendrán Michael Docherty compitiendo en Rally2.

Además, de una interesante nómina de competidores en Rally2, Rally3 y en Quads, en el Desafio Ruta 40 tendrá un acontecimiento histórico ya que la categoría YPF RÖD Malle Moto harán su debut en la carrera. Sin dudas, estos 7 pilotos se convertirán en los verdaderos héroes de esta carrera al competir sin asistencia.

15 Open y 20 Desafío Ansenuza

El numeroso listado de inscriptos lo completan la categoría Open con destacada presencia de UTV´s y los competidores del Desafío Ansenuza, que con la esencia de una carrera de velocidad limitada disputarán la carrera con un recorrido específico.

La carrera

La 13° edición del Desafío Ruta 40 YPF tendrá un Prólogo y cinco etapas que se desarrollarán en San Juan y San Rafael. Serán un total de 2993 kilómetros -incluyendo 1726 kilómetros de especial-, y una logística optimizada en dos bivouacs.

En San Juan, el bivouac estará ubicado en el Autódromo San Juan Villicum. Mientras que en San Rafael, el campamento tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones. Ambos serán abiertos al público con entrada libre gratuita.