La fecha 2 del Jelly Jam llegará este domingo al Skatepark

El cronograma con horarios es el siguiente: 14:30, apertura con DJ Vagabundo Singuita; de 15 a 15:30, demo OPK Team Parkour; de 15:30 a 16:15, Roller Aggressive (DJ Colo); de 16:20 a 16:50; quadskate; de 16:55 a 17:25, skateboarding; de 17:30 a 18, BMX frestyle; de 18 a 18:10, Hip Boss Cachivache; de 18:15 a 20, main event vert (half Pipe); 20:10, ceremonia de premiación con Indestructibles 2.0 Crew; de 20:30 a 23, DJ Skywalker; 23:00, cierre de evento.

El evento ofrece una esencia doble, con su parte competitiva, pero también participativa. Hay un sentido de encuentro amistoso, de compartir con la comunidad urbana, de disfrutar del espacio deportivo. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte está al frente de la organización, con apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano más el Centro Cultural Conte Grand.