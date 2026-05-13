La segunda fecha de Jelly Jam – San Juan 2026 se celebrará el próximo domingo 17 de mayo de 14 a 23 horas en el Skatepark Olímpico de Pocito. Es un evento deportivo sanjuanino, que cuenta con el apoyo del Gobierno, e incluye a disciplinas urbanas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, entre otras. La entrada al público es libre y gratuita.
La fecha 2 del Jelly Jam llegará este domingo al Skatepark
El Skatepark de Pocito recibirá este domingo, de 14 a 23, la fecha 2 del Jelly Jam 2026, el encuentro de deportes urbanos.